Líbano espera que la FINUL logre estabilizar frontera con Israel en el tiempo que le queda

2 minutos

Beirut, 28 ago (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, confió este jueves en que la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) pueda «consolidar» la estabilidad en la divisoria con Israel en el tiempo que le queda, tras la renovación de su mandato hasta finales de 2026.

Según un comunicado emitido por la Presidencia del Líbano, el jefe de Estado «expresó su esperanza de que los próximos 16 meses de trabajo de la FINUL sean una oportunidad para salvar la situación libanesa y consolidar la estabilidad en nuestra frontera sur», que linda con el Estado judío.

Asimismo, consideró que el margen de un año estipulado para su posterior retirada, entre finales de 2026 y 2027, debe servir como una «fecha límite fija» para paralelamente reafirmar la soberanía del Líbano «sobre todas sus fronteras».

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este jueves una resolución que renueva por 16 meses más el mandato de su misión de paz en el Líbano, pero que también firma su sentencia de muerte para un año más tarde, en momentos en que el país mediterráneo atraviesa un punto de inflexión.

La extensión temporal del mandato de los cascos azules, que expiraba este mismo domingo, se produjo después de negociaciones para evitar el fin inminente de la misión como buscaban Israel y Estados Unidos, miembro permanente del órgano con derecho a veto.

Tras su aprobación, Aoun aplaudió el papel de Francia como redactora de la resolución que ofreció una solución intermedia, pero también el de Estados Unidos «por su entendimiento de las circunstancias del Líbano y su apoyo a la propuesta francesa».

En esta línea, también el primer ministro libanés, Nawaf Salam, dio la bienvenida a la resolución en otro comunicado y agradeció los contactos «positivos» realizados por los diferentes Estados miembros para llegar a un acuerdo, especialmente los esfuerzos de París para garantizar un «consenso».

La misión de la ONU, creada en 1978 e integrada por más de 10.000 soldados desplegados en el sur del Líbano, fue renovada apenas nueve meses después de la última guerra con Israel, mientras continúan los ataques contra la zona y en pleno proceso para desarmar al grupo chií libanés Hizbulá. EFE

njd/llb