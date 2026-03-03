Líbano prohíbe actividades militares de Hezbolá tras atacar Israel y en medio de guerra regional

El gobierno del Líbano prohibió el lunes en una decisión sin precedentes las actividades militares de Hezbolá, después de que los ataques de este movimiento proiraní arrastraran al país a la guerra regional entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hezbolá está representado tanto en el gobierno como en el Parlamento, y la medida se produjo horas después de que anunciara que había lanzado cohetes y drones hacia Israel el lunes por la mañana para vengar el asesinato del líder supremo iraní Alí Jamenei en los bombardeos estadounidenses e israelíes.

Israel comenzó a atacar los suburbios del sur de Beirut y decenas de pueblos del sur del Líbano, al prometer hacer pagar al grupo un «alto precio». Los bombardeos continuaban este martes en la mañana.

Los ataques ya han causado la muerte de al menos 52 personas y heridas a otras 154, según el gobierno libanés.

El ejército israelí ha reivindicado «una amplia oleada de ataques contra objetivos de la organización terrorista Hezbolá en el sur del Líbano».

«Se han alcanzado más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzamisiles», afirmó.

Tras una reunión de emergencia del gabinete celebrada el lunes, el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, aseguró: «El Estado libanés declara su rechazo absoluto e inequívoco a cualquier acción militar o de seguridad lanzada desde territorio libanés fuera del marco de sus instituciones legítimas».

«Esto requiere la prohibición inmediata de todas las actividades militares y de seguridad de Hezbolá, considerándolas ilegales, y obligándolo a entregar sus armas», continuó.

En un comunicado emitido por Hezbolá en la madrugada del martes, se calificaba su ofensiva como una respuesta a los continuos ataques de Israel desde que se acordó una tregua hace 15 meses.

El grupo afirmó que los esfuerzos políticos y diplomáticos no habían logrado «obligar (a Israel) a aplicar el acuerdo de alto el fuego» y que su operación era «un acto defensivo y un derecho legítimo».

A diferencia de un anterior comunicado, no hizo mención alguna a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

– Pánico en Beirut –

Los nuevos ataques provocaron el pánico entre la población civil y colapsaron el tráfico en Beirut, ya que los residentes abandonaron la ciudad en automóviles y motocicletas, llevando consigo todo lo que podían, y algunos expresaron su frustración.

«Mi hija pequeña y yo llevamos tres horas y media en el auto… ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para quién?», escribió el usuario Ali Deeb en X.

Los ataques israelíes alcanzaron varios edificios pertenecientes a Al-Qard al-Hassan, una empresa financiera vinculada a Hezbolá sancionada por Washington, en varias partes del país, especialmente en el sur.

Se produjeron después de que el ejército israelí emitiera advertencias de evacuación para varias localidades del sur y el este, así como para los suburbios del sur de la capital.

El brazo armado de la Yihad Islámica Palestina afirmó el lunes que su comandante en el Líbano, Adham Adnan al-Othman, había muerto en los ataques.

Más tarde, el lunes, los periodistas de la AFP escucharon más explosiones fuertes en Beirut, y la Agencia Nacional de Noticias, de propiedad estatal, afirmó que «aviones de combate enemigos lanzaron nuevos ataques contra los suburbios del sur».

Un ataque israelí en el sur de la capital de Líbano alcanzó la oficina de Al-Manar TV, afiliada al movimiento proiraní Hezbolá, informó esa cadena televisiva.

Israel «ataca el edificio del canal Al-Manar en la zona de Haret Hreik», escribió Al-Manar en la plataforma de mensajería Telegram, en referencia al área sur de Beirut.

La embajada de Estados Unidos en Líbano renovó su llamamiento a los ciudadanos para que abandonaran el país de inmediato.

Las autoridades de Beirut han afirmado en repetidas ocasiones que no desean involucrar a su país en el estallido del conflicto en la región, que comenzó tras un ataque masivo de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Beirut había decidido el pasado mes de agosto desarmar gradualmente a Hezbolá, tras una guerra de un año con Israel que terminó con el alto el fuego de noviembre de 2024.

Pero el acuerdo no impidió que Israel siguiera atacando objetivos que, según afirmaba, estaban vinculados a Hezbolá, a quien acusaba de intentar rearmarse.

