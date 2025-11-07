Líbano trata de recabar todo el apoyo internacional «posible» para parar escalada israelí

2 minutos

Beirut, 7 nov (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, aseguró este viernes que su país está tratando de movilizar todo el apoyo internacional «posible» para poner freno a la escalada israelí y reivindicó la recuperación del poder de decisión del Estado sobre la «guerra y la paz», en un aparente mensaje al grupo chií Hizbulá.

«Seguimos movilizando todo el apoyo político árabe e internacional posible, así como respaldo diplomático, no solo para poner fin a la escalada sino también para garantizar un repliegue israelí completo de nuestra tierra, parar las hostilidades y liberar a nuestros rehenes», dijo durante la ‘Cumbre de Tecnología, Inteligencia Artificial e Innovación Líbano 2025’.

Durante su intervención en el evento, el dirigente calificó de «extremadamente peligrosa» la escalada protagonizada por Israel, que el jueves lanzó órdenes de evacuación para una serie de edificios en cinco localidades diferentes del sur del Líbano y posteriormente los bombardeó, causando al menos un herido.

Los ataques se produjeron después de que Hizbulá advirtiera a Salam y al resto de líderes contra negociar con el Estado judío, al reiterar que cualquier diálogo sobre su desarme debe realizarse en el marco de una estrategia de seguridad nacional consensuada y no en base a demandas israelíes.

En respuesta a la carta abierta publicada por el movimiento político y armado, el primer ministro defendió este viernes que ahora es el Estado libanés quién decide sobre la «guerra y la paz» en el país.

El Gobierno de Salam, formado a comienzos de este año, aprobó hace dos meses un plan del Ejército para lograr que solo haya armas en manos de las fuerzas de seguridad oficiales, lo que principalmente implica desarmar a Hizbulá tras su guerra del pasado año con Israel.

Si bien la iniciativa se ha centrado sobre todo en la franja fronteriza con el Estado judío, el primer ministro defendió durante el foro que también han hecho «progresos significativos» a la hora de reducir la actividad armada al norte de la misma y de contra el tráfico de armas en la frontera con Siria.

«Dijimos nuestras palabras y las estamos implementando, tenéis que darnos algo de tiempo», zanjó. EFE

