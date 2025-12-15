Líder de Gobierno del Yemen advierte contra acciones militares de los separatistas del sur

Saná, 15 dic (EFE).- El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, advirtió el lunes contra las continuas acciones militares de los separatistas del sur en las provincias orientales del país, al afirmar que podrían socavar las instituciones estatales y jugar en beneficio de los rebeldes chiíes hutíes.

«Imponer medidas unilaterales al margen de los acuerdos pactados afectaría la unidad en la toma de decisiones militares y de seguridad, así como la independencia del Gobierno”, declaró Al Alimi en un comunicado difundido por su oficina tras mantener una reunión con el embajador estadounidense, Steven Fagin.

El separatista Consejo de Transición Sureño (CTS), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), tomó en las últimas semanas el control sobre las ocho provincias del sur, incluidos los yacimientos petrolíferos de Hadramut y Al Mahra, demarcaciones fronterizas con Arabia Saudí y Omán, tras la retirada de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí.

Desde 2019, el CTS forma parte de un acuerdo de reparto del poder con el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, respaldado por Arabia Saudí, que gobierna las zonas del sur fuera del control hutí.

Ante esta situación, Al Alimi advirtió de que tales acciones militares podrían «crear brechas que beneficien a las milicias hutíes y a las organizaciones terroristas que colaboran con ellas», por lo que pidió adherirse a la colaboración entre las fuerzas que luchan contra los hutíes.

Asimismo, elogió los esfuerzos de mediación de Arabia Saudí para la desescalada en Hadramut y Al Mahra, al afirmar que «la estabilidad de las provincias orientales y el restablecimiento de la normalidad son un requisito vital para la seguridad y la estabilidad de Yemen» y «una extensión natural de la seguridad regional y el suministro de energía global».

La guerra en el Yemen estalló en 2014, cuando los rebeldes hutíes expulsaron al Gobierno de la capital, Saná, y se hicieron con el control de amplias zonas del noroeste del país, algo que provocó la división de facto del territorio y el establecimiento de dos administraciones paralelas.

Arabia Saudí y EAU encabezaron en 2015 una ofensiva contra los hutíes al intervenir en el Yemen, aunque las tensiones entre ambos países aumentaron después de que Abu Dabi apoyara a los separatistas sureños, algo que desestabilizó al Gobierno yemení en medio de la guerra con los insurgentes, respaldados por Irán. EFE

