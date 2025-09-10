The Swiss voice in the world since 1935

Líder opositor nepalí es liberado de prisión durante una fuga en las protestas juveniles

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Katmandú, 10 sep (EFE).- El carismático líder opositor nepalí Rabi Lamichhane fue liberado de la cárcel por una turba de manifestantes durante una violenta revuelta callejera que ha dejado al menos 25 muertos, una estela de caos y destrucción, y ha forzado la dimisión del Gobierno de Nepal.

La liberación de Lamichhane se produjo junto a la de cientos de reclusos de la cárcel de Nakhu y de la Prisión Central de la capital, según imágenes difundidas en redes sociales. En total, las autoridades estiman que más de 2.000 presos escaparon en todo el país después de que el sistema penitenciario colapsara.

Estos hechos ocurrieron durante la jornada más violenta de una revuelta juvenil que estalló el lunes por la prohibición de 26 redes sociales y el descontento por la corrupción, impusalda por un movimiento de jóvenes que se identifican como «la Generación Z».

Las protestas alcanzaron su punto máximo el martes con más de una veintena de muertos, la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli y el incendio del Parlamento.

Tras el colapso de las instituciones, el Ejército nepalí asumió el control de la seguridad e impuso un toque de queda nacional.

En su primer mensaje tras la liberación, Rabi Lamichhane instó a la ciudadanía a proteger los bienes del país, advirtiendo que la pérdida de documentos de seguridad nacional o judiciales podría causar «graves daños a la nación».

Aclaró que el movimiento está liderado exclusivamente por la Generación Z» y reafirmó su apoyo a sus demandas y su compromiso con «la supremacía ciudadana».

Lamichhane, un popular experiodista de televisión, fundó el Partido Rastriya Swatantra (RSP) con una plataforma anticorrupción que lo convirtió en una de las principales fuerzas políticas. Se encontraba en prisión preventiva por un caso de presuntas irregularidades en la obtención de su pasaporte.

Tras su liberación, varios medios nepalíes han comenzado a especular con la posibilidad de que sea el candidato favorito a primer ministro de un posible gobierno interino. EFE

sp-igr/jgv/alf

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR