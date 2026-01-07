Líder sureño yemení huyó tras armar tropas para «sembrar el caos», dice coalición saudí

Saná, 7 ene (EFE) – La coalición liderada por Arabia Saudí que apoya al gobierno internacionalmente reconocido del Yemen informó este miércoles de que el líder secesionista sureño, Aidarus al Zubaidi, ha huido y se encuentra en paradero desconocido tras haber distribuido armas entre sus combatientes para «sembrar el caos».

Así lo informaron en un comunicado que llegó después de que Al Zubaidi no se presentara en Riad para asistir a una reunión junto con otros representantes del denominado Consejo de Transición Sureño (CTS) -grupo respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU) – para abordar con Arabia Saudí y el gobierno reconocido del Yemen la crisis que vive el país en las últimas semanas.

De forma paralela, el gobierno yemení, que opera bajo el nombre Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP), emitió un decreto firmado por su líder, Rashad al Alimi, en el que se acusa a Al Zubaidi de alta traición, lo destituye de sus cargos en el seno del consejo -era uno de sus miembros más destacado-, y se insta a la fiscalía a tomar medidas en su contra. EFE

