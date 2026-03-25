Líder ultra critica investigación por xenofobia a un alcalde portugués de su formación

1 minuto

Lisboa, 25 mar (EFE).- El líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, criticó este miércoles la investigación al alcalde del municipio portugués de Albufeira, en el sur del país, por supuesta xenofobia al asegurar que no seguiría concediendo viviendas sociales a la comunidad gitana.

En un breve comunicado, la Fiscalía lusa confirmó a EFE que se llevaron a cabo registros en el Ayuntamiento de la localidad en el marco de una investigación «que se encuentra bajo secreto de sumario», sin dar más detalles del motivo de las pesquisas.

No obstante, Ventura publicó un mensaje en su cuenta de X donde consideró que la investigación es «lamentable» y acusó a las autoridades portuguesas de «hacer uso de sus poderes policiales y coercitivos para intimidar a un representante del pueblo que había afirmado -y con razón- que no seguiría concediendo viviendas sociales a los gitanos».

La información fue adelantada por CNN Portugal en la mañana de este jueves, y sería el alcalde, Rui Cristina, elegido en las elecciones municipales en octubre del año pasado por Chega, el investigado por supuestos crímenes de discriminación racial e incitamiento al odio.

Tanto Chega como su líder Ventura han tenido varios encontronazos con la comunidad gitana por el discurso xenófobo que han empleado en sus campañas políticas.

De hecho, a principios de año la Justicia lusa obligó a Ventura a retirar unos carteles usados en su campaña presidencial en los que se incluía un mensaje xenófobo. EFE

lmg/ajs