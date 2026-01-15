Líderes como Carney y Meloni buscan socios en Asia ante el nuevo orden mundial de Trump

Bangkok, 15 ene (EFE).- Las visitas a Asia esta semana de la primera ministra italiana, Georgia Meloni; su par canadiense, Mark Carney; y el canciller alemán, Friedrich Merz, inauguran una temporada de viajes al continente de líderes occidentales, en plena búsqueda de socios ante el nuevo orden mundial derivado de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Meloni inicia este jueves una visita de tres días a Japón que incluye una reunión con la nueva primera ministra del archipiélago, Sanae Takaichi. De ideología conservadora, ambas son las únicas mujeres mandatarias al frente de gobiernos del G7.

El viaje de Meloni continuará en Corea del Sur, donde se verá con el presidente Lee Jae-myung. Será la primera visita de un líder de Italia a Seúl en 19 años para mantener un encuentro bilateral, según la agencia surcoreana Yonhap.

En un contexto de creciente atención occidental hacia Asia y de pérdida de confianza en Washington de sus socios tradicionales ante las políticas de Trump, la dirigente italiana coincide en la región con su homólogo canadiense, Mark Carney, quien llegó el miércoles a China, en una visita oficial que prosigue este jueves.

«Estamos listos para construir una nueva asociación (con Pekín)», aseveró en la red social X Carney, cuyo viaje busca reconducir las relaciones y el comercio entre Canadá y China tras el deterioro del vínculo entre Ottawa y Washington con el regreso de Trump al poder.

Carney tiene previsto reunirse con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping; el primer ministro, Li Qiang; y otros líderes políticos y empresariales, con la posible firma de acuerdos comerciales y energéticos, según anticipan analistas.

A China también se espera que viajen próximamente el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, según adelantan medios como Bloomberg.

India, en boga

El mismo Merz estuvo ya esta semana en India, donde ofreció a Nueva Delhi una alianza militar con Berlín que incluye maniobras conjuntas y transferencia de tecnología de defensa, con vistas a reducir la histórica dependencia india del armamento ruso, en plena guerra de Ucrania.

Merz reconoció fricciones entre India y sus socios occidentales, en un contexto en el que tanto la Unión Ueropea (UE) como Estados Unidos presionan a Nueva Delhi para que reduzca sus lazos económicos y energéticos con Moscú.

Durante su visita, el canciller adelantó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, viajará a India a finales de enero, para, según dijo, avanzar hacia la firma del esperado tratado de libre comercio (TLC) entre ambas partes. El viaje fue posteriormente confirmado por el Consejo Europeo, que también anunció la participación de su presidente, António Costa.

Asimismo, se espera que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, viaje a India entre el 16 y el 20 de febrero, con motivo de la Cumbre de Impacto de la IA (AI Impact Summit) en Nueva Delhi, una cita a la que se prevé que acudan más líderes y con la que el país asiático pretende trasladar el eje de la gobernanza tecnológica desde la seguridad hacia la democratización.

UE-Asia

Las presiones arancelarias de Trump desataron una búsqueda general de socios alternativos y la UE ha potenciado su acercamiento a Asia durante el último año.

Bruselas ha reactivado negociaciones sobre TLC que llevaban años en el cajón, como el sellado con Indonesia en septiembre, que se sumó a los ya vigentes con Singapur, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

Se espera que India sea la próxima nación asiática en suscribir un acuerdo de esta índole con el bloque comunitario, después de que las dos partes se comprometieran en septiembre a concluir el pacto «antes de finales de 2025», fecha límite que expiró sin éxito.

Entre los obstáculos están que Bruselas reclama a la India la reducción de sus elevados aranceles a productos como automóviles, vino o lácteos, y mayores garantías en propiedad intelectual y estándares laborales y medioambientales, mientras Nueva Delhi exige a la UE la eliminación de barreras no arancelarias y la creación de marcos regulatorios comunes. EFE

