Líderes de Azerbaiyán y Armenia se solidarizan con Trump tras tiroteo en Washington

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Bakú/Tiflis, 26 abr (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, se solidarizaron hoy con el mandatario estadounidense, Donald Trump, tras el intento de atentado sufrido anoche en Washington.

“Estoy profundamente preocupado por el tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca”, escribió Aliyev en un mensaje en la red social X.

Agregó que “tales actos de violencia son inaceptables y deben ser enérgicamente condenados”.

Aliyev afirmó que le alegra saber que Trump, la primera dama Melania y otros asistentes al acto estén a salvo y les transmitió sus mejores deseos.

También Pashinián se expresó en términos parecidos, agregando que “la violencia no tiene cabida en nuestras sociedades democráticas”.

“Deseo al presidente de Estados Unidos bienestar en tiempos de los desafíos actuales”, concluyó.

Trump presumió en el pasado en varias ocasiones de haber logrado el fin de la larga enemistad entre Armenia y Azerbaiyán, cuyos líderes llegaron a comportarse como “amigos”, dijo.

El incidente contra el mandatario estadounidense se produjo en la noche del sábado (hora de Estados Unidos), durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en un céntrico hotel de la capital estadounidense.

El Servicio Secreto evacuó a Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gobierno estadounidense del salón donde se celebraba la cena tras escucharse disparos fuera de la sala de baile. El atacante fue interceptado y detenido.EFE

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