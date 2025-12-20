Líderes de Japón y Asia Central forjan lazos sobre minerales críticos y comercio

Tokio, 20 dic (EFE).- Los mandatarios de Japón y los cinco países de Asia Central acordaron este sábado reforzar su cooperación en áreas como los minerales críticos y fortalecer las cadenas de distribución, estableciendo además un objetivo de 16.230 millones de euros en inversiones en cinco años.

«La situación internacional ha cambiado de forma dramática, (y) la región está ganando cada vez más importancia como una ruta que conecta a Asia y Europa», dijo la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anfitriona en Tokio de la primera cumbre de líderes de Japón y Asia Central.

A la cita acudió el presidente de Tayikistán, Emomalí Rajmón, así como sus homólogos de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, de Kirguistán, Sadir Zhapárov, y de Turkmenistán, Serdar Berdimujamédov.

Durante la cumbre, los líderes acordaron trabajar para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y potenciar la explotación minera en Asia Central, según una declaración conjunta.

Japón y otros países aliados como Estados Unidos están multiplicando los acuerdos para asegurarse la disponibilidad de minerales críticos y tierras raras, ante el dominio de China en la producción y suministro de estos elementos clave, y el pacto entre Tokio y Asia Central se orienta en este sentido.

Los mandatarios también acordaron hoy potenciar la Ruta de Transporte Internacional Transcaspio (TITR), que conecta Asia con Europa sin pasar por Rusia, en pleno deterioro de las relaciones entre Tokio y Moscú por la guerra en Ucrania y la incertidumbre global en las cadenas de suministro globales desata por el conflicto en Oriente Medio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés afirmó en un comunicado que la cumbre fijó un objetivo de unos 16.230 millones de euros en inversiones en cinco años, debido a la firma de más de 150 acuerdos tanto públicos como privados.

Entre ellos, según el diario económico Nikkei, figura un plan de desarrollo de infraestructuras en Uzbekistán por parte del grupo industrial Sojitz valorado en unos 812 millones de euros.

Además de la cumbre y de haberse reunido el jueves con el presidente kazajo, Takaichi tiene previsto mantener encuentros esta tarde con los mandatarios del resto de países centroasiáticos, durante los que se espera que firmen documentos bilaterales para fomentar la cooperación en inteligencia artificial (IA) y la transición energética, entre otros asuntos. EFE

