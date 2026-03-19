Líderes de la UE abordan el posible impacto en flujos migratorios de la guerra contra Irán

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Líderes de la UE abordan soluciones migratorias y los riesgos por la guerra en O. Medio

Bruselas/Roma, 19 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y un bloque de quince países de la Unión Europea abordaron este jueves el impacto de la guerra contra Irán sobre los flujos migratorios hacia Europa, con el fin de coordinar una respuesta ante posibles nuevas crisis.

En una reunión informal celebrada al margen del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, Von der Leyen expuso las principales líneas de trabajo de la Comisión para hacer frente a los flujos migratorios derivados del conflicto en Oriente Medio, informó en un comunicado el Gobierno italiano.

Asimismo, detalló el estado de avance de las negociaciones relativas al nuevo «Reglamento de Repatriaciones».

El encuentro, convocado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y sus homólogos de Dinamarca y Países Bajos, reunió a los Estados miembros más interesados en la aplicación de «soluciones innovadoras» para la gestión migratoria -es decir, el recurso a terceros países para facilitar las deportaciones- y en el refuerzo del marco legal en materia de repatriaciones.

Junto a Italia, Dinamarca, Países Bajos y la Comisión Europea, participaron en el encuentro Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Alemania, Grecia, Polonia, Letonia, Malta, Eslovaquia, República Checa, Suecia y Hungría.

Durante la sesión, Meloni expresó su satisfacción por la adopción de la lista de la UE de países de origen seguros y la definición del nuevo concepto de «país tercero seguro», impulsado por Italia.

Asimismo, explicó a los asistentes el contenido de la carta enviada el día anterior junto a la primera ministra danesa para reforzar el apoyo europeo a las poblaciones afectadas por el conflicto en Oriente Medio.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la coordinación ante posibles oleadas migratorias y evitar que se repita una crisis como la registrada en el año 2015.

Finalmente, los líderes acordaron mantener una estrecha colaboración operativa sobre estos temas de cara a las próximas citas internacionales de alto nivel, incluyendo el Foro de Revisión de la Migración Internacional en Nueva York y la reunión del Comité de Ministros del Consejo de Europa en Chisinau, previstos para el próximo mes de mayo. EFE

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