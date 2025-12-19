Líderes de la UE acuerdan financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027

Bruselas, 19 dic (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron este viernes financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027, anunció el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

«Tenemos un acuerdo. Se aprueba la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para 2026-2027. Nos comprometimos y cumplimos», indicó Costa a través de redes sociales al término de una cumbre de los líderes de los Veintisiete que se prolongó más de 15 horas desde la mañana del jueves.

En una rueda de prensa, el político portugués dijo que de forma urgente concederán «un préstamo respaldado por el presupuesto de la Unión Europea», la cual «se reserva el derecho de utilizar los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo».

«Al mismo tiempo, encargamos a la Comisión Europea que siga trabajando en el préstamo de reparación basado en los activos inmovilizados rusos», agregó, y añadió que hoy también decidieron la prolongación de las sanciones a Rusia (como cada seis meses).

El canciller alemán, Friedrich Merz, precisó en una rueda de prensa tras la reunión que la UE concederá un préstamo a Kiev que procederá «del mercado de capitales».

«Cambiar la secuencia del proceso facilita todo», dijo, después de no haberse mostrado proclive a la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario y haber preferido utilizar los activos rusos inmovilizados por las sanciones.

Tanto Merz como la presidenta de la Comisión Europea, la también alemana Ursula von der Leyen, habían privilegiado la opción de utilizar los activos rusos, pero tras intensas negociaciones esta vía no recibió el apoyo necesario de los Estados miembros.

Principalmente se había mostrado reticente Bélgica, sede de Euroclear, el depositario de valores que alberga la mayor parte de esos activos inmovilizados en Europa, por un valor de hasta 185.000 millones de euros.

Merz explicó en cualquier caso que los activos rusos congelados permanecerán bloqueados hasta que Rusia haya pagado reparaciones a Ucrania por la invasión.

«Ucrania solo tendrá que devolver el préstamo después de que Rusia haya pagado las reparaciones. Y lo dejamos muy claro: si Rusia no paga las reparaciones, utilizaremos, de conformidad con el Derecho internacional, los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo», agregó.

Merz, que habló de «cooperación reforzada» de 24 países para referirse al acuerdo de hoy, afirmó que podrán «recurrir a instrumentos europeos probados y contrastados y apoyar a Ucrania de inmediato, sin más demoras». EFE

