López Aliga ganó los comicios peruanos en España con el 20,6 % según datos provisionales

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Madrid, 24 abr (EFE).- El candidato ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) ganó las elecciones presidenciales de Perú en España con el 20,6 % de los votos válidos, según datos publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) este viernes, cuando el recuento se aproxima al 90 % de las actas.

A continuación se sitúan, muy igualados, los derechistas Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con el 15,43 % de los sufragios; y Carlos Álvarez Loayza (País para Todos), con el 15,4 %, a la espera de completarse el escrutinio, que avanza muy lentamente.

Las elecciones se celebraron hace doce días y aún falta por comprobar el resultado de casi el 13 % de las 416 mesas electorales instaladas en España.

En concreto, López Aliaga obtuvo hasta ahora 12.740 sufragios, mientras que Fujimori consiguió 9.543 y Álvarez Loayza, 9.529.

En España estaban convocados 219.545 electores peruanos, que son el 18,1 % de todos los del extranjero y más de la mitad de los que tienen domicilio registrado en Europa (403.388)

Según el 87,4 % de las actas contabilizadas hasta ahora, en España se depositaron 76.585 votos entre válidos, en blanco y nulos.

En el conjunto de Europa, López Aliaga está también en cabeza (20,2 % de los votos), por delante de Fujimori (13,9 %) y Álvarez Loayza (13,6 %), con el 86,7 % de las actas comprobadas, según la ONPE.

En un ambiente de gran tensión política, el resultado total nacional al 95,1 % del escrutinio da la victoria momentánea a Fujimori con el 17 % de los votos, seguida del izquierdista Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) con el 12 % y López Aliaga muy cerca con el 11,9 %.

El país se mantiene a la expectativa de conocer el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre las exigencias de López Aliaga de que se repitan total o parcialmente los comicios, que también fueron parlamentarios, pues denuncia un fraude contra él.

El jurado tiene que dar «una solución ya» a esta cuestión: «Si no, arde Troya», amenazó.

El ganador y quien quede segundo se disputarán la Presidencia de la República en una segunda vuelta el 7 de junio, según está previsto. EFE

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