La ‘Almería trans’ de Ian de la Rosa en la Berlinale con su ópera prima: ‘Iván & Hadoum’

4 minutos

Alicia García de Francisco

Berlín, 13 feb (EFE).- Una historia de amor con la transexualidad, la inmigración o la precariedad laboral como telón de fondo. Eso es lo que propone Ian de la Rosa con su ópera prima, ‘Iván & Hadoum’, que presenta este viernes en la Berlinale y que también es un retrato de la «Almería trans», ese híbrido transcultural en el que se crió y que va más allá de la sexualidad.

Porque para De la Rosa su Almería natal -aunque nació en Granada- es un poco trans, como el personaje de Iván. «Está en medio de Europa y África. Ha sido una tierra bisagra, con una mezcla de cultura siempre potentísima, desde los fenicios. Y por otro lado, tiene muchísima representación audiovisual, pero nunca es Almería» porque siempre representa otros lugares, explica a EFE el director antes de presentar su filme en el festival.

Por eso él ha querido dar su visión de Almería. «Me he criado allí y me ha conformado, he tenido el lujo de criarme allí», asegura, orgulloso de su tierra y de Níjar, ciudad a la que volvió tras estudiar en la ESCAC de Barcelona y pasar cuatro años en Madrid. Le ha costado salir de nuevo para hacer esta película que se desarrolla en sus paisajes más familiares.

«Rodar allí era una de las cosas más naturales para mí en mi primera peli, como bueno, es un universo que conozco muy bien pero que a la vez me parece como que me queda siempre mucho que conocer porque no es solo las playas, el desierto y el mar de plástico».

Un mar de plástico que ha sido el milagro económico de la zona y que ha hecho desarrollarse una industria y una forma de vida con su propia idiosincrasia, lo que queda bien reflejado en las vidas de los protagonistas de una película que realmente es «una historia de amor clásica con personajes que no lo son».

De la Rosa ha tardado casi diez años en poder realizar este filme, algo que le lleva a lamentar las dificultades de los cineastas jóvenes a la hora de hacer su primer trabajo. Reclama más ayudas para empezar y también que se impulse una escuela de cine pública y gratuita, como hay en otros países.

Pese a todo, él ha podido realizar un filme que no es autobiográfico, aunque reconoce que de alguna manera, especialmente en las primeras películas, los directores buscan reflejarse en las historias que cuentan.

En su caso es la historia de dos personajes. Por un lado, Iván (interpretado por el artista multidisciplinar Silver Chicón), un joven trans, algo que tan solo se apunta, sin subrayar. «Yo soy quien soy y salgo a la calle siendo quien soy. No voy pensando todo el día que soy trans».

Y por otro Hadoum (la cantante Herminia Loh), una compañera en la envasadora en la que trabaja, que es marroquí de segunda generación y que es combativa y lucha por lo que quiere.

Una relación que despierta reticencias entre quienes rodean a los dos jóvenes, que se enfrentan además a problemas laborales, sociales y económicos.

«Creo que no podemos tener mejores dos protas que ellos y eso que era su primera vez», señala De la Rosa, que además no les dio guión a los actores, si no que los textos surgieron de las improvisaciones de los ensayos. «Y no supieron el final hasta el último día», agrega.

Un primer largometraje tras dos premiados cortos, ‘Víctor XX’ (2015) y ‘Farrucas’ (2021), en los que ya aparecían algunos de los personajes de ‘Iván & Hadoum’, y en los que la transexualidad es igualmente un elemento más y normalizado de la historia.

Porque para el cineasta lo que sobran son las etiquetas. «He querido hacer una historia de amor en la que me pudiera sentir reflejado» y al mismo tiempo que fuese una película refugio frente al odio tan presente de hoy en día. Quería que en su historia el amor lo gobernase todo, por encima de posibles conflictos identitarios, de clase, laborales o familiares.

Una cinta que compite en la sección Panorama de la Berlinale, la segunda más importante del festival.

«Me da tranquilidad el poder haber llegado hasta ahí», reconoce. Y lo único que espera es dar visibilidad a su trabajo y al de todo el equipo y poder disfrutarlo con toda la gente que se ha desplazado a Berlín para la presentación.

¿Qué pasará después?. Ya prepara su segundo largometraje pero tiene los pies muy en el suelo y aunque presenta su filme en Berlín, se acaba de apuntar al paro. «Cuando regrese la semana que viene, mi vida seguirá. Siempre es así». EFE

agf/ajs

(foto) (vídeo)