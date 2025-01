La ‘influencer’ Chiara Ferragni rompe su silencio y acusa a su exmarido de traicionarla

2 minutos

Roma, 29 ene (EFE).- La famosa ‘influencer’ italiana Chiara Ferragni rompió este miércoles su silencio sobre su relación con el que hasta hace poco fuera su marido, el rapero Fedez, y le culpó de la ruptura y de haberla traicionado desde 2017, antes de su boda.

«He elegido el silencio en estos meses para tratar de protegerme a mi y a mi familia sobre dos temas que me han marcado profundamente: uno, el laboral, por el que haré todo lo posible para demostrar mi inocencia; el otro, lo privado, de lo que ya no puedo callar más», explicó en su Instagram.

Ferragni, una de las ‘influencer’ de la moda más famosas del mundo, confesó ante sus casi 29 millones de seguidores la presunta traición del que hasta el pasado diciembre fuera su marido, Fedez, con quien se casó en septiembre de 2018, teniendo dos hijos.

«No he dicho nada públicamente ni siquiera cuando, algún día antes de la Navidad de 2024, Federico (Fedez) me llamó, consciente de hablar conmigo al teléfono, y ha admitido por primera vez su historia con esta amante que duraba desde el 2017», reveló, después de que trascendieran estos rumores en los últimos días.

En este sentido, especificó que su expareja llegó a decirle que había pensando en no casarse con ella pocos días antes de su boda pero que no sabía cómo dar marcha atrás públicamente.

Ferragni, que en todos estos años ha exhibido la que parecía una relación idílica con su pareja, llegando incluso a protagonizar un documental, este mismo miércoles ha sabido que será juzgada por un presunto caso de fraude por una operación supuestamente benéfica con la venta de ‘pandoros’, unos dulces tradicionales navideños, y huevos de Pascua.

La Fiscalía de Milán ha decretado el envío a juicio a Ferragni y la primera audiencia antes de la fase oral se celebrará el 23 de septiembre, informaron sus abogados.

«Nunca he dicho nada, ni cuando de un día para otro fui abandonada en mi primer momento de dificultad, el pasado febrero, cuando me costaba levantarme de la cama. He escuchado decir muchas veces que le había echado de casa, pero nunca se ha dicho que lo hice tras haber descubierto una traición esos mismos días (solo una de tantas, evidentemente)», reveló en Instagram.

Y le reprochó que aceptara la ruptura para no ser «arrastrado en un problema de imagen» de la ‘influencer’ por sus problemas con la justicia. EFE

