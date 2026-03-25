La academia de Copa Airlines gradúa a 42 nuevos pilotos comerciales

3 minutos

Ciudad de Panamá, 25 mar (EFE).- La Academia de Pilotos de Copa Airlines, Alas, celebró este miércoles la graduación de 42 nuevos pilotos comerciales panameños, que se preparan para integrarse a la operación de la aerolínea.

De este grupo de 42 graduados, 14 son mujeres, lo que representa el 33 % de la promoción, un dato que «refleja el creciente interés femenino por desarrollarse profesionalmente en la industria de la aviación», indicó Copa en una declaración pública.

«Convertirse en piloto profesional implica un proceso de formación exigente que va mucho más allá del estudio técnico. Requiere disciplina, entrenamiento constante y la capacidad de tomar decisiones con responsabilidad en cada vuelo. En ALAS trabajamos para desarrollar esas competencias en nuestros estudiantes y prepararlos para las exigencias de la aviación comercial», comentó el director de Alas, el capitán Pedro Herrera.

Alas ofrece un modelo de formación especializado para preparar a futuros pilotos comerciales, con un costo significativamente inferior al promedio de la industria, dado que opera como una institución sin fines de lucro subsidiada por Copa Airlines.

Los estudiantes realizan su entrenamiento práctico con una flota compuesta por 10 aeronaves Diamond, integrada por 8 DA40NG monomotor y 2 DA42NG bimotor, equipadas con tecnología moderna que fortalece su preparación técnica.

El vicepresidente de Operaciones de Vuelo de Copa Airlines, el capitán Bolívar Domínguez González, resaltó que la «formación de nuevos pilotos es clave para acompañar el crecimiento de la operación» de la aerolínea de bandera panameña.

«Copa Airlines cuenta con una plantilla de más de 1.445 pilotos y proyecta incorporar más de 350 en los próximos tres años, en línea con la expansión de nuestra flota y el fortalecimiento del ‘Hub’ de las Américas» del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital panameña y es el principal del país, agregó Domínguez.

Actualmente, 191 estudiantes avanzan en su formación en Alas en distintas etapas de preparación como pilotos comerciales, de los cuales el 30 % son mujeres.

La academia mantiene su proceso de selección abierto durante todo el año. Los aspirantes deben tener 19 años o más, ser panameños o naturalizados, haber culminado sus estudios secundarios, contar con dominio del idioma inglés avanzado y aprobar las evaluaciones médicas y psicológicas requeridas por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, cuenta con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX9, que presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y ofrece un índice de puntualidad alrededor del 90 %, de acuerdo con datos de la empresa. EFE

gf/rao/seo

(foto)