La actividad económica de Argentina crece un 0,4 % intermensual en enero

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Buenos Aires, 26 mar (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en enero pasado un crecimiento del 0,4 % en comparación con diciembre último, con lo que encadenó dos meses de variaciones positivas, informaron este jueves fuentes oficiales.

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra, además, un avance del 1,9 % en comparación con enero de 2025, la segunda subida interanual consecutiva.

Pese al desempeño positivo, los datos, tanto intermensuales como interanuales, evidencian una desaceleración respecto a las tasas de diciembre.

De acuerdo con los datos del Indec, diez del total de 16 sectores que aportan a la medición lograron en enero un avance en términos interanuales, entre los que destacaron la pesca (50,8 %) y la agricultura (25,1 %).

Pero la industria, un sector clave de la economía argentina, cayó 2,6 % interanual.

El informe difundido este jueves no da detalles sobre el desempeño de los diversos sectores de la economía argentina en términos intermensuales.

Según apuntó la consultora Orlando Ferreres en un informe, «la actividad continúa mostrando dos realidades, con el agro, el sector energético y la intermediación financiera mostrando mucho dinamismo, y los sectores más mano de obra intensivos, como la industria, el comercio y la construcción con una marcha mucho más débil».

«Esta dinámica dual continuará en los meses próximos, con una eventual reactivación contingente a que se recupere el consumo interno, de la mano de mejores ingresos de las familias y motorización del crédito», comentó la consultora.

De acuerdo con los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá un 3,2 %, por debajo de la expansión del 4,4 % lograda en 2025. EFE

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