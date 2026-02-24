La actividad económica de Argentina creció el 4,4 % en 2025

1 minuto

Buenos Aires, 24 feb (EFE).- La actividad económica en Argentina acumuló el año pasado un crecimiento del 4,4 % y en diciembre último avanzó un 1,8 % en comparación con noviembre, tras dos meses consecutivos de desempeño negativo, informaron este martes fuentes oficiales.

El dato, divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra además que en el último mes de 2025 hubo un avance del 3,5 % en comparación con igual mes de 2024.

La tasa de crecimiento del 4,4 % lograda en 2025 por la economía argentina es la mayor desde 2022 (5 %) y supone una recuperación tras las caídas del 1,6 % en 2023 y del 1,3 % de 2024. EFE

nk/gad

(foto)