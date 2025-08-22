La actividad económica de México aumentó un 1,3 % interanual en junio

2 minutos

Ciudad de México, 22 ago (EFE).- La actividad económica en México aumentó un 1,3 % interanual en junio, impulsada principalmente por los sectores primario y terciario y pese a las tensiones comerciales con Estados Unidos, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi indicó en su reporte que este aumento en el indicador global de la actividad económica (IGAE) de México, con base en cifras originales, es resultado del avance anual de los sectores primario (4,6 %) y el terciario (2,1 %), en contraste con un retroceso en el secundario (-0,4 %).

Así, la actividad económica registró un incremento de 0,3 % en los primeros seis meses del 2025.

En lo que va del año, el sector agropecuario ha repuntado un 4,8 % y los servicios se han elevado un 0,9 %, mientras que la industria cayó un -1,3 %.

Asimismo, el IGAE aumentó un 0,2 % mensual, según cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales y de calendario.

Frente al mes precedente, cayeron el sector primario (-0,1 %) y el secundario (-0,1 %), pero avanzó el terciario (0,3 %).

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo.

El dato de junio se publica tras difundirse el crecimiento de 0,6 % en los primeros seis meses del año y de 1,2 % interanual del producto interior bruto (PIB) en el primer semestre de 2025.

De acuerdo a analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantiene un desempeño débil.

Esto pese a que en abril el grupo financiero Citi estimó que el producto interior bruto (PIB) se redujo un 0,4 % en el primer trimestre del año tras una caída del 0,6 % en el último periodo de 2024, lo que configuraba una recesión técnica.

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) previó también una contracción del 0,3 % del PIB de México para este año, mientras que el Banco Mundial proyectó un crecimiento del 0,2 %.

La economía de México creció un 1,5 % en 2024, pero cayó un 0,6 % de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

El país creció un 3,2 % en 2023, un 3,9 % en 2022 y un 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi, mientras que en lo que va del 2025, el Inegi ha registrado un incremento de 1,2 % del PIB nacional. EFE

