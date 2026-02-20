La actividad económica de Nicaragua creció un 4,1 % en diciembre

2 minutos

San José, 20 feb (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en Nicaragua registró un crecimiento de 4,1 % en diciembre de 2025, según un informe divulgado este viernes en Managua por el Banco Central nicaragüense.

El IMAE es un indicador que mide los 17 principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.

El Banco Central de Nicaragua precisó que el crecimiento del IMAE en diciembre pasado fue del 4,1 % con relación a diciembre de 2024, mientras que la variación acumulada en el periodo enero-diciembre de 2025 fue del 4,8 %, al igual que el crecimiento promedio anual (4,8 %).

Las actividades que mostraron los mayores crecimientos en diciembre fueron comercio (11,5 %); pecuario (10,2 %); hoteles y restaurantes (7,7 %); construcción (6,2 %); industria manufacturera (5,7 %); transporte y comunicación (5,7%); intermediación financiera y servicios conexos (5,2 %), principalmente, detalló el emisor.

Por su parte, se registraron disminuciones en las actividades de explotación de minas y canteras (-8,7 %); administración pública (-3 %); silvicultura y extracción de madera (-2,2 %); energía y agua (-1,5 %); y otros servicios (-3,5 %), de acuerdo con la información.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua aumentó el rango de la proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) a 4,5 % – 5 % (3 % – 4 0 % proyectado en octubre), «sustentado en los mejores resultados observados en la actividad económica» hasta octubre de 2025.

Nicaragua registró una inflación del 2,70 % en 2025, la más baja de los últimos cinco años, según los datos oficiales.

Para 2026, el emisor estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El PIB nicaragüense aumentó el 3,6 % en 2024 con respecto a 2023, cuando la economía de Nicaragua creció un 4,4 %, siendo el cuarto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria.

En 2022, el PIB de Nicaragua creció un 3,6 % y 10,5 % en 2021.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2,7 % anual en el periodo 2018-2020, según los datos oficiales. EFE

