La actividad económica de Nicaragua creció un 6,3 % en febrero de 2026

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San José, 24 abr (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en Nicaragua registró un crecimiento interanual del 6,3 % en febrero de 2026 con relación al mismo mes de un año antes, según el informe divulgado este viernes en Managua por el Banco Central nicaragüense.

El IMAE es un indicador que mide los 17 principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.

El Banco Central de Nicaragua precisó que el crecimiento del IMAE en febrero fue del 6,3 % con relación a febrero de 2025, mientras que la variación acumulada en el período enero-febrero se ubicó en 6,4 %, y la variación promedio anual fue del 5,8 %.

Las actividades con mayores crecimientos en febrero pasado fueron explotación de minas y canteras (32,8 %); construcción (18,2 %); comercio (15,6 %); hoteles y restaurantes (7,8 %); otros servicios (7,4 %); intermediación financiera y servicios conexos (5,7 %); pecuario (4,9 %); y otros servicios (7,4 %), detalló el emisor.

«El crecimiento registrado en explotación de minas y canteras fue resultado del aumento en la extracción de oro y plata, principalmente», explicó la entidad monetaria.

La semana pasada EE.UU. sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, un viceministro, otros cuatro individuos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados «ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua» y están «involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua» ligadas al sector aurífero.

Por otro lado, se registraron disminuciones en las actividades de pesca y acuicultura (-12,6 %); administración pública y defensa (-3,1 %); agricultura (-2,6 %); energía y agua (-2,3 %); y silvicultura y extracción de madera (-0,3 %), de acuerdo con la información.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025; el 3,6 % en 2024; el 4,4 % en 2023; el 3,8 % en 2022; y el 10,3 % en 2021, tras contraerse en promedio el 2,7 % anual en el período 2018-2020, según los datos oficiales. EFE

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