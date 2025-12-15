La actividad económica de Panamá crece un 4,77 % interanual a octubre

3 minutos

Ciudad de Panamá, 15 dic (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá creció un 4,77 % interanual a octubre pasado, acumulando una expansión de 4,36 % en los primeros diez meses de 2025, impulsado por sectores como el transporte, finanzas y la construcción, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) difundidos este lunes.

La expansión interanual a octubre de 4,77 % «es inferior al 8,36 % reportado en el mismo mes del año anterior», precisa el INEC, un ente de la Contraloría General panameña.

Al explicar el resultado interanual del IMAE, que es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico del país, el ente estadístico señala que el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones estuvo impulsado principalmente por el Canal de Panamá, aunque también contribuyeron el transporte aéreo y el movimiento de contenedores por el sistema portuario nacional.

Según el INEC, la construcción mostró un «incremento significativo» sustentado por las edificaciones, adiciones y reparaciones, medido a través de los permisos otorgados por los municipios, lo que a su vez, generó una mayor demanda de insumos que favoreció la actividad de explotación minas y canteras.

La actividad comercial registró tasas positivas moderadas; la intermediación financiera continuó su senda de crecimiento por el aumento de los depósitos y créditos a nivel local; y el rubro de servicios de hoteles y restaurantes mantuvo un desempeño favorable por la entrada de turistas al país en octubre, tanto por vía aérea como en los cruceros, una situación que también benefició a los restaurantes.

La industria fue impulsada por la elaboración de algunos productos alimenticios esenciales como el procesamiento de carne de porcino y pollo; y pot la producción de bebidas alcohólicas como la cerveza y otros licores, indicó el Inec.

Por otra parte, mostraron variaciones negativas la actividad comercial de la Zona Libre de Colón, ante el menor valor de las reexportaciones de bienes; la producción industrial de derivados del tomate, la leche en sus diversas presentaciones y las bebidas gaseosas; el cultivo de banano y sandía destinados para la exportación, entre otros.

El producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 2,7 % en 2024 impulsado por el comercio y el consumo interno, aunque marcado por el lastre del abrupto cierre de una gran mina de cobre que ha ralentizado su ritmo de expansión.

El Gobierno panameño mantiene la expectativa de un crecimiento económico del 4 % para este año. El PIB se expandió un 4,4 % en el primer semestre de 2025, en relación con el mismo lapso del 2024, impulsado por el Canal interoceánico, de acuerdo con las estadísticas de la Contraloría General panameña. EFE

gf/enb