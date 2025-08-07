La actividad industrial de Argentina cae el 1,2 % en junio

Buenos Aires, 7 ago (EFE).- La actividad industrial de Argentina registró en junio una caída del 1,2 % en comparación con mayo, tras dos meses de recuperación, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero creció en junio el 9,3 % con respecto al mismo mes de 2024, con lo que logró siete meses consecutivos de avance en términos interanuales, aunque desde una base de comparación muy deprimida.

De acuerdo a los datos del Indec, en el primer semestre del año la actividad industrial acumuló un alza del 7,1 %.

Quince de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial lograron en junio mejoras en términos interanuales, entre las que resaltaron la producción de autos (29 %), de materiales para la construcción (19,7 %) y de maquinaria y equipo (17,3 %).

Solo operó en retroceso el sector de los productos metálicos, con una caída interanual del 5,8 %.

El informe no detalla el comportamiento de cada rama industrial respecto al mes anterior.

En el contexto del severo ajuste puesto en marcha por el Gobierno de Milei, la industria se hundió 9,4 % el año pasado.

En la primera mitad de 2025 la recuperación del sector manufacturero ha sido lenta y heterogénea, de la mano de una paulatina desaceleración de la inflación y el despertar de la demanda en algunos sectores.

Sin embargo, actualmente se advierte un estancamiento en el consumo y un crecimiento de las importaciones que afecta a la producción doméstica.

La Unión Industrial Argentina (UIA), la mayor entidad patronal del país suramericano, expresó el martes pasado su «preocupación» por el comportamiento de la actividad económica y la pérdida de empleos en el sector manufacturero.

Según los industriales, la «heterogénea recuperación» de la actividad iniciada el año pasado «está mostrando cierto amesetamiento en los últimos cinco meses».

La UIA advirtió asimismo en un comunicado que la industria perdió en promedio 1.500 empleos por mes en el último trimestre.

Consultores privados esperan, no obstante, una recuperación de la actividad industrial de Argentina este año, aunque son cautelosos a la hora de observar un desempeño sectorial que aún se presenta incierto. EFE

