La actriz Angelina Jolie visita la ciudad ucraniana de Jersón, según medios

1 minuto

Kiev, 5 nov (EFE).- La actriz estadounidense y embajadora de buena voluntad de Unicef Angelina Jolie ha visitado la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país invadido por Rusia, informaron la agencia pública de noticias, Ukrinform, y la radiotelevisión pública, Suspline.

La visita de Jolie a esa ciudad, liberada por Ucrania en noviembre de 2022 pero que sigue siendo blanco de ataques rusos, también ha sido confirmada por el exconsejero municipal de Jersón Vitali Bogdánov, que ha publicado en su cuenta de Facebook una fotografía de la actriz en un refugio subterráneo antiaéreo.

Jolie es embajadora de buena voluntad de Unicef y en el primer año de la guerra visitó la ciudad de Leópolis, en Ucrania occidental y cercana a la frontera con Polonia.

Jersón es atacada todos los días con fuego de artillería y drones por las fuerzas rusas desde la orilla oriental del río Dniéper que baña la ciudad.

La ciudad está considerada una de las más peligrosas de Ucrania en estos momentos. EFE

