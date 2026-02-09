La actriz Catherine O’Hara murió tras sufrir una embolia pulmonar, padecía cáncer rectal

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- La actriz Catherine O’Hara, fallecida el 30 de enero a los 71 años, murió tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base, según un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por la revista People.

Su representante confirmó la muerte de la actriz de ‘Home Alone’ a finales de enero en su casa de Los Ángeles, y agregó que ocurrió «tras una breve enfermedad», aunque hasta el momento no se han proporcionado más detalles.

O’hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en la comedia navideña ‘Home Alone’ en los años 90, pero su carrera comenzó en televisión con la serie de comedia ‘SCTV Network’.

Su participación en esa serie le valió su primer Emmy. El segundo lo ganaría en 2020 gracias a su participación en la serie ‘Shitt’s Creek’, en donde daba vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.

Nacida en Toronto en 1954, O’Hara era reconocida por su capacidad de improvisación para la comedia. Después de ‘SCTV’, la actriz protagonizó filmes como ‘After Hours’, de Martin Scorsese, o ‘Beetlejuice’, de Tim Burton.

En los últimos años O’Hara además había participado en algunas de las series más reconocidas del momento como ‘The Last of Us’ o más recientemente en ‘The Studio’, la serie de Apple TV en donde dio vida a Patty Leigh, una exjefa de estudio de cine que ayuda a Matt Remick (Seth Rogen) a dirigir uno de los estudios más importantes de Hollywood. EFE

