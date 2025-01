La actriz Leslie Charleson, estrella de ‘General Hospital’, fallece a los 79 años

Nueva York, 13 ene (EFE).- La actriz estadounidense Leslie Charleson, estrella de ‘General Hospital’ (Hospital General en el mundo hispano) durante casi medio siglo, falleció a los 79 años, informó uno de los productores ejecutivos de la serie en las últimas horas.

«Con el corazón encogido anuncio el fallecimiento de mi querida amiga y colega Leslie Charleson (…) Leslie era una querida matriarca de todo el elenco y el equipo», afirmó el productor Frank Valentini.

Y añadió: «Echaré de menos nuestras charlas diarias, su rápido ingenio y su increíble presencia en el plató. En nombre de todos en ‘General Hospital’, mi más sentido pésame a sus seres queridos durante este difícil momento».

Charleson (Misuri, 1945) interpretó al popular personaje de la doctora Monica Quartermaine desde 1977 y continuó con él hasta su fallecimiento. Un personaje que fue variando durante las décadas y pasó a ser uno de los más destacados de la serie.

La intérprete era la miembro que más tiempo llevaba en el reparto de ‘General Hospital’.

La actriz había empezado a actuar siendo una niña, participando en obras escolares y estudiando teatro en el Bennett College, en el estado de Nueva York, hasta iniciar su carrera profesional en 1964 con ‘A Flame in the Wind’.

Además, también pasó por la telenovela de la CBS ‘Love Is a Many Splendored Thing’, que le valió su primera nominación al Emmy; por ‘As the World Turns’; se desempeñó como estrella invitada en otras series estadounidenses como ‘Adam 12’, ‘Barnaby Jones’, ‘Ironside’ o ‘The Rockford Files’, e hizo varios anuncios de televisión.

Leslie Charleson también se convirtió en portavoz de organizaciones benéficas relacionadas con el cáncer de mama, la fibrosis quística y el sida. EFE

