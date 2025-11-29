La aerolínea belga Brussels Airlines no prevé cancelaciones por los problemas de Airbus

2 minutos

Bruselas, 29 nov (EFE).- La aerolínea belga Brussels Airlines no prevé que se cancelen vuelos durante este fin de semana a causa de los problemas informáticos detectados por Airbus en su familia A320, derivados de la exposición a la radiación solar de sus sistemas, según informó la aerolínea este sábado a través de un comunicado.

«Tras una evaluación exhaustiva, solo un número limitado de aeronaves de la flota de Brussels Airlines se ve afectado por los problemas de software de Airbus», señaló el comunicado, añadiendo que «la mayoría ya recibió el mantenimiento necesario anoche (viernes),» mientras que otras recibirán las actualizaciones necesarias hoy.

«Por el momento, no se prevén cancelaciones en Brussels Airlines», concluyó.

A última hora de la tarde del viernes, Airbus emitió una directiva para un «cambio inmediato» de software que puede afectar a más de la mitad de los 12.000 aparatos de la familia A320, utilizados por un gran número de compañías internacionales.

Estos fueron detectados a raíz de un incidente que tuvo lugar el pasado 30 de octubre en un vuelo de la aerolínea estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, en Nueva Jersey, que tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Floria, tras perder altura de forma brusca.

La aerolínea belga, que opera desde el aeropuerto de Zaventem, posee 35 aviones de la familia 320, según medios locales.

«Al igual que todas las aerolíneas afectadas en todo el mundo, cumpliremos estrictamente todos los requisitos del fabricante y de las autoridades», añadió Brussels Airlines.

Por otro lado, la aerolínea húngara Wizz Air, que opera en el aeropuerto de Charleroi, entre otros, también anunció que había realizado durante la noche la actualización de software requerida. EFE

par/lab