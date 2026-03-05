La aerolínea emiratí Etihad reanuda sus vuelos comerciales pero de forma limitada

1 minuto

Redacción internacional, 6 mar (EFE).- Etihad Airways reanudará a partir de este viernes sus vuelos comerciales, aunque de forma limitada, operando entre Abu Dabi y varios destinos como Madrid, Londres, Moscú, Bangkok y Nueva York.

Según el comunicado de la aerolínea, la decisión se ha tomado en coordinación con las autoridades pertinentes tras exhaustivas evaluaciones de seguridad, debido a la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos, que está afectando a toda la región.

Algunos otros destinos de estos vuelos, además de los mencionados, que se operarán entre el 6 y el 19 de marzo, son El Cairo, Nueva Delhi, Hanói, Frankfurt, Zúrich, Riad, Roma, Seúl y Toronto.

La aerolínea emiratí señaló que el resto de los servicios comerciales programados desde y hacia Abu Dabi permanecen suspendidos.

«Etihad continúa monitoreando de cerca la situación y solo operará vuelos una vez que se cumplan todos los criterios de seguridad», aseguró la nota, que alertó de que los vuelos podrían ajustarse según las condiciones del espacio aéreo regional.

Los pasajeros con reservas previas serán acomodados en estos vuelos lo antes posible, pero no deben viajar al aeropuerto a menos que Etihad se haya puesto en contacto directamente con ellos o su reserva haya sido confirmada, advirtió la aerolínea.

Emiratos Árabes Unidos, al igual que países vecinos como Kuwait, Catar o Baréin, ha sido blanco de ataques con misiles y drones disparados desde Irán, en represalia por los bombardeos a gran escala de Israel y Estados Unidos. EFE

mv/raa