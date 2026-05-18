La aerolínea española World2Fly suspende su ruta entre Madrid y La Habana

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La Habana, 18 may (EFE).- La aerolínea española World2Fly anunció este lunes que en dos días dejará de operar la ruta entre Madrid y La Habana, siguiendo a otras compañías aéreas que han recortado o cancelado sus vuelos a la isla en las últimas semanas.

«Pedimos a nuestros clientes afectados que nos contacten a través de los canales habituales para brindarles toda la asistencia necesaria», refirió la compañía en un comunicado facilitado a EFE en el que no aporta razones concretas para su decisión.

La aerolínea, que ya había recortado frecuencias hacía unas semanas entre Cuba y España, indicó que su equipo «se encuentra disponible para ofrecer alternativas de viaje o proceder con el reembolso correspondiente de las reservas».

World2Fly se suma así a otras compañías como Iberia y la estatal Cubana de Aviación que en las últimas semanas también han suspendido sus viajes entre España y Cuba, y otras aerolíneas, como las canadienses o las rusas, que han cancelado sus rutas a la isla en lo que va de año.

La presión de EE.UU. contra la isla ha afectado enormemente al turismo, ya sea mediante el bloqueo petrolero, que dejó al país sin combustible para aviones, o por la ampliación de las sanciones de la Orden Ejecutiva 14404, del 1 de mayo.

El turismo a la isla se ha derrumbado en estas condiciones, afectando además a la rentabilidad de estas rutas, sostenidas principalmente por vacacionistas extranjeros.

El caso más reciente es el de Cubana de Aviación que el pasado 11 de mayo informó la cancelación inmediata del único vuelo que operaba entre Cuba y España tras el retiro del operador contratado -la aerolínea española Plus Ultra- que dejó el servicio por los «riesgos derivados» que podría representar la medida de Washington.

Según la Orden Ejecutiva 14404, EE.UU. podrá congelar los activos en su territorio de personas y entidades que operen o hayan operado en los sectores clave de la isla como energía, minería, defensa o seguridad de Cuba o hayan brindado apoyo material, financiero o tecnológico al Gobierno de Cuba o a individuos «sancionados».

Además, incluye medidas secundarias que amenazan con excluir de los mercados estadounidenses a bancos y empresas extranjeras que operen con entidades cubanas sancionadas.

En consecuencia, una semana después de la firma de la Orden Ejecutiva, la minera canadiense Sherritt International, una de las mayores empresas extranjeras presentes en Cuba, anunció la suspensión inmediata de su participación directa en entidades mixtas en la isla tras el endurecimiento de las sanciones por EE.UU.

Ese mismo día, EE.UU. anunció sanciones para el conglomerado militar cubano Gaesa, su directora y la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt para extraer tierras raras en la isla. EFE

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