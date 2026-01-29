La aerolínea india de bajo coste Air India Express encarga 30 nuevos aviones Boeing 737

2 minutos

Nueva Delhi, 29 ene (EFE).- La aerolínea india de bajo coste Air India Express, parte del grupo de aviación Air India, encargó 30 aviones Boeing 737 para añadirlos a su flota, según informó este jueves la compañía en su perfil de la red social X.

«Esperamos dar la bienvenida a 30 nuevos Boeing 737 Max a la familia, lo que permitirá más conexiones entre personas, culturas y comunidades», dijo la compañía.

Un día antes, el grupo Air India había anunciado la realización de un pedido de compra de 30 aviones Boeing adicionales al fabricante estadounidense que eleva el volumen total de pedidos de aviones de la compañía a la firma a 250.

El anuncio de Air India sobre la adquisición de una treintena de aviones del fabricante estadounidense Boeing tiene lugar en un momento de crecimiento del sector de la aviación en el país.

El presidente y director general de la firma aeronáutica europea Airbus, principal competidora de Boeing, en la India y el Sur de Asia, Jurgen Westermeier, aseguró hoy en un evento sectorial que la flota de aeronaves comerciales de la India se triplicará hasta alcanzar los 2.250 en la próxima década.

Si se cumple esta predicción, la India se convertiría en el tercer mayor mercado de aviación civil del mundo en 2035.

Según Airbus, el tráfico de pasajeros en el gigante del Sur de Asia podría crecer un 8,9 % hasta ese año, un ritmo muy por encima del promedio mundial.

El crecimiento del sector en la India está impulsado por el de las dos principales aerolíneas de este país, IndiGo y Air India, matriz de Air India Express.

No obstante Boeing se enfrenta en la India a un gran escrutinio después de que en julio del año pasado, un Boeing 787 Dreamliner que operaba Air India se estrellase en la ciudad de Ahmedabad pocos segundos después de despegar.

Aunque las autoridades indias aún están investigando el siniestro, que causó 260 muertos, una de las hipótesis valoradas es que un fallo eléctrico en el aparato fuese la causa de la tragedia.

Mientras tanto, otros actores del sector de la fabricación aeronáutica han empezado a desembarcar en la pujante India.

El fabricante brasileño Embraer recibió el pasado martes el respaldo del Gobierno de la India para su plan de fabricar aviones en este país a través de una alianza con el grupo local Adani.

Air India Express vuela a 62 destinos en la India, Oriente Medio y el Sudeste Asiático con una flota de 115 aeronaves Boeing 737-8, Boeing 737-800, Airbus A320neo y Airbus A320ceo. EFE

jgv/ah