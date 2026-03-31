La aerolínea Korean Air entrará en modo de emergencia por precio del crudo, según medios

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Seúl, 31 mar (EFE).- La principal aerolínea surcoreana Korean Air entrará en modo de gestión de emergencia esta semana para hacer frente al aumento de los costes del combustible provocado por el conflicto en Oriente Medio, según informaron este martes fuentes de la industria a la agencia de noticias Yonhap.

El vicepresidente de la compañía, Woo Kee-hong, anunció en un comunicado interno que la aerolínea implementará un sistema de emergencia desde el miércoles, con medidas escalonadas para mejorar la eficiencia de costes, según la agencia.

Woo advirtió de que un periodo prolongado de precios elevados del petróleo podría afectar gravemente a la capacidad de la compañía para cumplir sus objetivos, y subrayó que las medidas forman parte de un esfuerzo estructural más amplio para reforzar su competitividad.

En medio de este anuncio, Korean Air cayó un 3,29 % en la Bolsa surcoreana.

La aerolínea Asiana Airlines, filial de Korean Air, adoptó medidas similares la semana pasada, mientras que compañías de bajo coste como Jin Air y Air Busan prevén reducir vuelos a partir de abril.

El impacto del encarecimiento energético se extiende a todo el sector aéreo, donde el combustible representa alrededor del 30 % de los costes totales, dijo Yonhap.

Datos de S&P Global muestran que el combustible de aviación en Asia se encontraban en los 533,32 centavos por galón a nivel global en la semana del 27 de marzo, lo que supone una subida del casi 140 % en comparación con la semana del 27 de febrero, un día antes del inicio de la guerra.

El encarecimiento del combustible se produce en un contexto de fuerte dependencia energética de Corea del Sur respecto a Oriente Medio, de donde importa cerca del 70 % de su petróleo crudo y alrededor del 20 % de su gas natural licuado.

También se produce en un contexto marcado por la depreciación del won frente al dólar, cuyo tipo de cambio se hundió este martes al nivel más bajo en 17 años. EFE

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