La aerolínea SAS cancela un centenar de vuelos en Escandinavia por el alza del combustible

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Copenhague, 17 mar (EFE).- La aerolínea Scandinavian Airlines Systems (SAS) anunció este martes la cancelación de un centenar de vuelos esta semana, la mayoría en Noruega, debido al alza del precio del combustible por la guerra en Irán.

«Hemos realizado una cantidad limitada de ajustes a corto plazo en nuestro horario de vuelos como consecuencia directa de la crisis de los combustibles que afecta en estos momentos a Europa», señaló SAS en un comunicado enviado a la agencia ‘Ritzau’.

«Consolidamos la capacidad en las rutas donde hay conexiones alternativas para asegurar opciones de viaje tan estables como sea posible para nuestros clientes», agregó la empresa.

La aerolínea escandinava resaltó que la medida es temporal y que se corregirá cuando se estabilice la situación, aunque no descartó más cancelaciones si continúa la subida del precio del combustible.

El sindicato de pilotos noruegos acusó, sin embargo, a la compañía de usar el conflicto en Oriente Medio como excusa y aseguró que el origen de la medida está en la falta de pilotos debido a que la empresa no ha cumplido con las condiciones pactadas tras la amplia huelga que afectó a SAS en 2022.

Otras aerolíneas han suspendido vuelos en los últimos días apelando a la subida de los precios del combustible, como Air New Zealand, que ha anunciado la cancelación del 5 % de sus vuelos hasta principios de mayo. EFE

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