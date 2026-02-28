La aerolínea Swiss suspende sus vuelos a Tel Aviv y Dubai

1 minuto

Ginebra, 28 feb (EFE).- La principal compañía aérea suiza, Swiss, filial de la alemana Lufthansa, anunció la suspensión de sus vuelos a la ciudad israelí de Tel Aviv hasta el 7 de marzo y también los dirigidos desde Zúrich a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) durante este fin de semana, a raíz de la escalada bélica en Oriente Próximo.

La suspensión afecta a 14 vuelos, indicó este sábado la aerolínea en un comunicado.

El Gobierno suizo ha desaconsejado los viajes a Israel, tras el cierre del espacio aéreo del país y la declaración del estado de emergencia, y ha recomendado a los ciudadanos helvéticos en ese territorio que lo abandonen.

Los viajes a Irán ya habían sido desaconsejados con anterioridad por las autoridades suizas, que en días recientes habían reducido el personal de su embajada en Teherán. EFE

abc/alf