La aerolínea venezolana Laser suspende sus vuelos a Madrid hasta el 1 de diciembre

1 minuto

Caracas, 25 nov (EFE).- La aerolínea venezolana Laser anunció este martes que se ve «imposibilitada» de operar sus vuelos hacia Madrid hasta el próximo 1 de diciembre tras un aviso de la Autoridad Española de Seguridad Aérea (AESA).

Enaire, empresa pública española que tiene asignada la gestión de la navegación aérea, publicó el lunes, a petición de AESA, un aviso en el que recomienda a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR Maiquetía (SVZM), que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el mar Caribe.

Laser vuela hasta España en alianza con su proveedor aéreo Plus Ultra. EFE

sc/lb/cpy