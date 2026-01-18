La afluencia a las urnas hasta el mediodía en Portugal fue del 21,18 %, superior a 2021

Lisboa, 18 ene (EFE).- La afluencia a las urnas hasta las 12.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo en las elecciones presidenciales en Portugal fue del 21,18 %, superior a la registrada en los últimos comicios de este tipo celebrados en 2021 hasta esa hora, que fue del 17,07 %.

Así lo reflejan los datos proporcionados por la Secretaria General del Ministerio de Administración Interna, que actualizará los datos de afluencia a las 17.00 hora local (misma hora GMT).

Las elecciones presidenciales de este domingo se desarrollan después de que en las últimas, en 2021, que ganó el presidente actual, Marcelo Rebelo de Sousa, que se presentó a la reelección, se registrara la menor participación en unos comicios de este tipo, que fue del 39,24 %, porque se celebraron durante la pandemia de covid-19.

Durante esta mañana, han sido innumerables los llamamientos de los candidatos para que los ciudadanos ejerzan su derecho y haya una gran movilización.

Los centros de Portugal continental y de Madeira iniciaron su actividad este domingo a las 8.00 hora local (misma hora GMT) y clausurarán sus puertas a las 19.00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo harán sesenta minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas a lo largo de esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero.

Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en 21 días, el 8 de febrero, ya que no se espera que ningún candidato llegue a más de la mitad de los votos, necesarios para proclamarse vencedor en la votación de hoy y que no haya una segunda ronda entre los dos aspirantes con más apoyos.

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que el líder de ultraderecha André Ventura quedaría hoy primero, seguido por el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería primero.

Les siguen, según ese estudio, en intención de voto este domingo el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada. EFE

