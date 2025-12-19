La AFP quiere reformar su sistema de expatriación para reducir costos

La Agence France-Presse quiere reformar el sistema de expatriación de los periodistas de esta agencia de prensa mundial de aquí a 2028 para reducir sus costos, en el marco de un plan de ahorro anunciado hace unos meses, indicó el viernes la dirección.

La reforma de la expatriación, es decir, las condiciones en las que los periodistas se instalan en el extranjero, es la clave de este plan.

El presidente de la agencia, Fabrice Fries, presentó sus líneas generales el jueves al consejo de administración y el viernes a los representantes de los empleados en el CSE (Comité Social y Económico).

El sistema actual de expatriación «pertenece a una época pasada» y «su costo se ha disparado», aseguró la dirección.

En un comunicado común, las organizaciones sindicales denunciaron «un proyecto de demolición en toda regla de la expatriación» y un «‘big bang’ para la agencia», anunciado «a una semana de Navidad».

A corto plazo, la AFP puso en marcha un plan de incentivos para la jubilación. En total, 46 empleados aceptaron la propuesta, frente a un objetivo de 50 a 70. Esto permite un ahorro de 2,9 millones de euros (3,4 millones de dólares) en un año a partir de 2027, según la dirección.

La dirección prevé además congelar 20 puestos de periodistas en la red de la AFP, lo que significa que las vacantes no se cubrirán.

Todas estas medidas forman parte de un plan anunciado en julio, en un contexto de crisis de los medios. El objetivo es ahorrar entre 10 y 12 millones de euros (11,7 millones y 14 millones de dólares) al año a partir de 2026.

En relación a las condiciones de expatriación, las ventajas de las que se benefician los periodistas –sin contar el salario– cuestan «16,7 millones de euros» (19,6 millones de dólares), es decir, el equivalente «a cerca de 160 puestos de periodistas que trabajan en Francia», según la dirección.

Actualmente, 270 periodistas se acogen a estas condiciones de expatriación (gastos de vivienda, escolaridad de los hijos). La dirección quiere que estas ventajas se apliquen sólo a determinados puestos de responsabilidad.

A cambio, la dirección prevé un «aumento de los salarios locales» en los países donde «ya no están en línea con el mercado».

La AFP es una de las tres agencias mundiales de información, junto con AP y Reuters. Emplea a 2.600 colaboradores de 100 nacionalidades y proporciona información en seis idiomas.

La agencia posee un estatus particular: no es una empresa pública, pero no tiene accionistas, y sus clientes, incluido el Estado francés, forman parte de su consejo de administración.

En 2024, la AFP tuvo un resultado neto de 200.000 euros (unos 230.000 dólares) y una facturación de 326,4 millones de euros (380 millones de dólares). Además de sus ingresos comerciales, recibe del Estado francés una compensación de los costos vinculados a sus misiones de interés general (118,9 millones de euros en 2024).

