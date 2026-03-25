La AFP y El Tiempo se unen contra la desinformación durante las elecciones en Colombia

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La agencia de noticias AFP y el medio colombiano El Tiempo lanzaron este miércoles la alianza colaborativa El Filtro para combatir la desinformación en torno a las elecciones generales en Colombia de 2026.

Los colombianos votarán el 31 de mayo para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, en medio de una polarización que ha sido caldo de cultivo para la difusión de información falsa en redes sociales, especialmente con acusaciones infundadas de fraude y de supuestos vínculos de candidatos con el conflicto armado.

Estas narrativas se nutren de las nuevas herramientas de manipulación digital que permite la inteligencia artificial (IA).

«Ante el avance de los gobiernos autocráticos, la polarización y la desinformación, la agencia AFP reafirma su compromiso con un periodismo cada vez más riguroso y de mayor calidad», señaló María Lorente, directora regional de AFP para América Latina.

«Esta colaboración es clave para fortalecer la integridad del debate electoral y hacer frente a la contaminación informativa. El rigor y la calidad periodística son el mejor antídoto contra la desinformación», agregó.

Los textos para desmontar la desinformación que circula en redes sociales se empezaron a publicar el 1 de febrero y abarcarán hasta el 30 de junio, y están disponibles en los sitios web eltiempo.com y factual.afp.com.

«Esta alianza entre El Tiempo y AFP (…) nos permitirá adoptar conocimientos y prácticas en chequeo de información para seguir reforzando las competencias de nuestros periodistas, por la calidad y fiabilidad del trabajo que hacen a diario en beneficio de las audiencias», indicó José Carlos García, editor Multimedia de El Tiempo.

Tras las legislativas del 8 de marzo, que dejaron un Congreso dividido, las presidenciales de mayo se prevén codo a codo entre las fuerzas de la izquierda de Petro y la derecha opositora. Si ningún candidato cosecha más del 50% de los votos, los dos principales contendientes irán a un balotaje el 21 de junio.

Con más de 120 periodistas dedicados a esta labor en 26 idiomas, AFP es la principal organización mundial de verificación de contenidos.

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