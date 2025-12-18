La ALBA denuncia como «acto de agresión» el bloqueo de buques petroleros a Venezuela

Caracas, 17 dic (EFE).- Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) denunciaron este miércoles como un «acto de agresión» la decisión estadounidense de bloquear los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, anunciada por el presidente del país norteamericano, Donald Trump.

En un comunicado difundido en X, la organización dijo que la declaración de Trump «anuncia un bloqueo total y la apropiación forzosa de los recursos venezolanos» y aseguró que violenta el derecho internacional.

«La pretensión explícita de robarse el petróleo, las tierras y las riquezas naturales de Venezuela, así como de impedir la libre navegación y el comercio internacional, configura un crimen de lesa humanidad», afirmó el comunicado.

En este sentido, apuntó que esta medida es una «grave, temeraria y supremacista amenaza» contra Venezuela y que, dijo, afecta la vida, economía, salud y desarrollo de todo el país suramericano.

Asimismo, rechazó y tildó como «absurda e irresponsable» que se considere al Gobierno de Venezuela como una «organización terrorista».

Igualmente, advirtió que esta «escalada belicista» arriesga «la paz regional y mundial», y reafirmó su «solidaridad plena e irrestricta» con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El mandatario suramericano sostuvo una llamada telefónica este miércoles con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para alertarle sobre la «escalada de amenazas» de Estados Unidos contra el país suramericano y «sus graves implicaciones para la paz regional».

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará «a toda costa» la integridad territorial y el actual sistema «constitucional y democrático» del país suramericano.

El martes, Trump anunció el «bloqueo total» contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

El mandatario estadounidense aseguró que «el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro». EFE

ls/lb/eav