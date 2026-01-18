La alianza liderada por kurdosirios pierde control sobre campos de energía en Siria

3 minutos

El Cairo, 18 ene (EFE).- La alianza armada liderada por los kurdosirios Fuerzas de Siria Democrática (FSD) ha perdido el control sobre importantes campos de petróleo y gas en el norte de Siria, incluidos el de Jafra y el yacimiento de gas de Conoco que, según Damasco, han quedado este domingo bajo el control de tribus locales.

«Grupos armados locales de la zona rural oriental de Deir al Zur tomaron el domingo 18 de enero el control de los yacimientos petrolíferos de Conoco y Jafra tras expulsar a (combatientes) de las FSD», dijo la agencia oficial de noticias siria, SANA.

La agencia afirma que la expulsión de la alianza liderada por kurdosirios de esos yacimientos «se produjo tras un levantamiento popular que estalló en varias localidades de la zona rural de Deir al Zur (este) contra las FSD».

El medio oficial subrayó que esto «coincide con las operaciones militares en curso del Ejército Árabe Sirio contra el grupo (de las FSD) en las gobernaciones (septentrionales) de Raqqa y Deir al Zur», durante las cuales las fuerzas de Damasco han conseguido avanzar rápidamente en áreas controladas por la esa alianza desde hace más de una década.

Por su parte, la Compañía Siria de Petróleo ha afirmado en un comunicado en las últimas horas del control por las tropas de Damasco de otros varios campos petrolíferos en el noreste sirio, entre ellos Rasafa y Safyan, así como el estratégico complejo petrolero de Al Thawra, en las inmediaciones de la gobernación de Raqqa.

«Se trata de un punto estratégico y vital en el mapa energético sirio», dijo la compañía en un comunicado en su cuenta en Telegram.

Por su parte, el ministerio de Energía sirio consideró en un comunicado que «la recuperación de Rasafa y Safyan constituye un importante paso soberano en los esfuerzos del Estado por recuperar el control total de sus recursos petrolíferos y restablecer la producción nacional a su cauce normal».

Varios medios árabes han informado asimismo este domingo de la toma por el Ejército sirio del campo petrolífero de Omar, también ubicado en Deir al Zur y considerado el más grande del país, si bien esta información no ha sido confirmada de momento por Damasco.

Por otro lado, el ministerio de Energía confirmó este domingo que las tropas gubernamentales «han consolidado su control de la presa de Éufrates», en la gobernación de Al Raqqa y considerada una de las principales fuentes de la energía eléctrica del país.

«La gestión y operación de la presa y sus instalaciones fueron devueltas a personal y técnicos cualificados», destacó el citado departamento en un comunicado.

Las tropas del Gobierno sirio han continuado este domingo su avance en ciudades y aldeas controladas desde hace años por las FSD en el noreste del país, desplazando a los combatientes de la coalición armada liderada por kurdosirios de posiciones estratégicas que habían administrado desde la derrota del Estado Islámico (EI) en la región, en 2014. EFE

fa/amr/alf