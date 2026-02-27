La aplicación provisional de pacto con Mercosur consuma el autogol de sus opositores en PE

Laura Zornoza

Bruselas, 27 feb (EFE).- Si la prioridad de los opositores al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en el Parlamento Europeo era evitar su puesta en marcha, la aplicación provisional anunciada este viernes por el Ejecutivo comunitario apunta a que paralizarlo y enviarlo a la justicia europea para un dictamen fue en realidad la estrategia equivocada.

Los votos de los extremos del espectro político parlamentario, desde la ultraderecha de Patriotas y la Europa de Naciones Soberanas hasta la Izquierda y los Verdes -junto a un puñado de diputados de centro-, lograron en enero remitir el acuerdo UE-Mercosur a la justicia europea y paralizar así el proceso de ratificación del texto en la Eurocámara.

Esta decisión se vio entonces como un revés político a las aspiraciones de Bruselas de revitalizar nuevas alianzas comerciales ante la actitud de Estados Unidos y sus amenazas arancelarias bajo la presidencia de Donald Trump y la turbulenta relación económica con China, a la que Bruselas acusa de subsidiar a sus industrias e incurrir en prácticas desleales.

Un eurodiputado español que votó a favor de la remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó a referirse a la jornada como «uno de los mejores días» de su carrera política, una muestra de que los detractores de este acuerdo -fuese porque creen que es dañino para el campo o por el perjuicio al medioambiente- consideraron una victoria retrasar su ratificación pensando que impediría su puesta en marcha.

Sin embargo, los estados miembros optaron por dar vía libre a la Comisión Europea para proceder a la aplicación provisional cuando aprobaron el pacto a principios de este año.

Según explica la jurista Eva Poptcheva en sus redes sociales, aunque el Parlamento Europeo tiene que validar los acuerdos internacionales, el Consejo «no está obligado a esperar a que dicho consentimiento se produzca para poder decidir la autorización de la aplicación provisional del acuerdo», precisamente lo que hizo en el caso del pacto con el Mercosur.

La UE elude esperar a la ratificación del Parlamento

Así, esto supone que Bruselas se ha «saltado» la práctica habitual de esperar a la ratificación de la Eurocámara, una decisión legal pero políticamente espinosa para las relaciones entre la Comisión y los eurodiputados.

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, dijo que esta decisión es «propia de una tiranía» y criticó que se haga «ignorando al Parlamento que ha paralizado su aprobación por las dudas legales e ignorando al TJUE, que está pendiente de pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo».

La paradoja, señalan fuentes parlamentarias consultadas por EFE, es que los eurodiputados estaban en realidad a pocos meses de poder votar la ratificación del texto completo, un voto que hubiera sido extremadamente ajustado visto el rechazo frontal al pacto en el hemiciclo comunitario.

Aunque predecir si los eurodiputados hubieran rechazado la ratificación es jugar a la política ficción, no es descabellado imaginar que pudiera replicarse una mayoría similar a la de los críticos que lograron remitir el pacto al TJUE (334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones) que hubiera supuesto un golpe mortal al tratado e impedido su aplicación, apunta una fuente.

Según lamenta la asesora de un eurodiputado socialdemócrata, ignorar al Parlamento es algo que siempre le reprochan a la Comisión Europea. «Pero ahora nos lo hemos infligido a nosotros mismos», critica.

«La decisión de seguir adelante con la aplicación provisional del acuerdo con el Mercosur es la correcta. Nos encontramos en una situación excepcional: el Parlamento Europeo solo puede votar después del TJUE (pero) el momento de recolectar los beneficios de este acuerdo es ahora, no dentro de meses», apuntó por su parte el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del PE, Bernd Lange.

Impulsores y detractores del acuerdo ven difícil predecir ahora cuáles serán los equilibrios parlamentarios una vez el TJUE se haya pronunciado y le toque votar a la Eurocámara, previsiblemente no antes de principios del próximo año.

Varios Estados miembros podrían ver cambiar el color de su gobierno de aquí a entonces y la puesta en marcha provisional del acuerdo podría dar argumentos tanto a los que elogian sus beneficios económicos como a los que advierten de las consecuencias para el sector primario europeo. EFE

