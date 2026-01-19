La argentina Sierra pierde frente a Uchijima en su debut

Sídney (Australia), 19 ene (EFE).- La tenista argentina Solana Sierra, 63 en el ránking WTA, no logró este lunes hacerse con el pase a segunda ronda del Abierto de Australia, tras ser derrotada por la japonesa Moyuka Uchijima, 88 del mundo, por 6-3 y 6-1, en su debut en el Abierto de Australia.

La argentina, de 21 años y procedente de Mar de Plata, no pudo imponerse a la jugadora japonesa, que resolvió en dos sets tras poco más de una hora de juego.

Uchijima dominó el encuentro desde el inicio gracias a un servicio muy potente y a un juego agresivo desde el fondo de la pista, que dejó sin respuestas a Sierra en buena parte del duelo.

La argentina tuvo algunos destellos, especialmente al comienzo del segundo set, pero no logró sostener la regularidad ante la presión constante de la japonesa, que cerró el partido con autoridad para sellar su pase a la siguiente ronda, donde se enfrentará a la belga Elise Mertens, sexta del ránking WTA.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, la argentina quedó eliminada en la ronda de clasificación frente a la croata Lucija Ciric Bagaric. EFE

