La Asociación Argentina de Actores recuerda a Aristarain por su cine con «mirada crítica»

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Buenos Aires, 26 abr (EFE).- La Asociación Argentina de Actores resaltó la figura del director argentino Adolfo Aristarain, fallecido este domingo a los 82 años, como un «referente» del cine de «mirada crítica» y proyección internacional.

A través de un mensaje en la red social X, la entidad dijo que despide a «Adolfo Aristarain, director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional».

«Acompañamos a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento de dolor», afirmó la Asociación Argentina de Actores en su breve mensaje.

El fallecimiento de Aristarain en Buenos Aires fue informado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, de la que el director y guionista argentino era miembro.

Muy ligado a España, donde vivió durante siete años y rodó algunas de sus películas, Aristarain recibió dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine española.

Dueño de una reconocida filmografía que incluye once títulos, Aristarain dirigió a actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

El autor de ‘Tiempo de revancha’, ‘Un lugar en el mundo’, ‘La ley de la frontera’, ‘Martín (Hache)’, ‘Lugares comunes’ y ‘Roma’ -su última producción- fue el primer director argentino que recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine de España. EFE

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