La ausencia de Costa Rica puede generar un golpe de entre 50 y 70 millones de dólares

2 minutos

San José, 19 nov (EFE).- Costa Rica amaneció este miércoles eliminada del Mundial 2026 y además de los efectos deportivos que trae consigo la ausencia en la máxima cita futbolística, la economía del país también sufrirá un golpe de alrededor de 70 millones de dólares, indica un análisis de la Universidad Nacional (UNA).

Según los datos del análisis hecho por el académico del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la UNA, Leiner Vargas, el impacto de la eliminación mundialista consumada el martes al empatar en casa contra Honduras 0-0, podría rondar entre los 50 y 70 millones de dólares.

De acuerdo con la investigación, los efectos directos se contabilizan en entre 9 y 12 millones de dólares que la Federación Costarricense de Fútbol no percibirá de los premios de la FIFA, a lo que se suman otras rubros como en el apoyo a la preparación del equipo, que va entre 1,5 millones y 2 millones de dólares; los derechos televisivos, de entre 2 y 4 millones de dólares, y el mercadeo, de entre 1 y 2 millones de dólares.

El otro impacto será el indirecto, que se calcula de entre 25 y 40 millones de dólares en el comercio; entre 8 y 12 millones en publicidad y medios, y entre 15 y 20 millones de dólares en turismo y marca país.

Según la UNA, con una clasificación de la selección al Mundial, las familias tienden a consumir más en artículos como pantallas de televisión, alimentos y bebidas, camisetas o artículos promocionales que pueden beneficiar a negocios minoristas.

Además, el posicionamiento en estos eventos suele ser clave para que muchas personas conozcan información del país y despierte el interés por visitarlo.

En materia deportiva, según el estudio, pueden haber otras consecuencias para los jugadores como la reducción de publicitarios, pérdida de valorización de mercado y una menor exposición en los mercados internacionales.

Costa Rica quedó fuera el Mundial 2026, que se jugará a mediados del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá y sin posibilidad de acudir a una repesca intercontinental, al finalizar en el tercer lugar de su grupo de la eliminatoria, en el que Haití obtuvo la clasificación.

La selección centroamericana ha asistido a seis mundiales en su historia y aspiraba a lograr su cuarta participación consecutiva. EFE

dmm/gf/hbr