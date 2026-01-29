La austríaca Doppelmayr construirá una red de teleféricos en la ciudad mexicana de Puebla

2 minutos

Viena, 29 ene (EFE).- La empresa austríaca Doppelmayr anunció este jueves que construirá una nueva red de teleféricos, con cuatro líneas, en la ciudad de Puebla (México), tras haber sido seleccionada por el Gobierno del estado mexicano homónimo en una licitación internacional.

«El sistema, compuesto por nueve estaciones y una extensión de 13,6 kilómetros, reducirá considerablemente los tiempos de viaje de los residentes, proporcionará transporte seguro y accesible, y fortalecerá las conexiones entre zonas urbanas clave», todo lo cual redundará en una «mejora significativa» de la movilidad en la ciudad, aseguró la compañía en un comunicado.

Cuando se hayan completado las obras habrá 154 cabinas, cada una con capacidad para diez personas sentadas, que se trasladarán a una velocidad de 22 kilómetros por hora, aunque la capacidad inicial, de unos mil pasajeros por hora en cada dirección, podrá ser ampliada hasta 2.500 personas si aumenta la demanda, detalló la compañía.

«El proyecto forma parte de la estrategia nacional de movilidad con enfoque social» del Gobierno mexicano, destaca la empresa en su nota, sin especificar el volumen de inversiones ni el tiempo que durará el tendido de la red.

Con sede en la localidad alpina de Wolfurt, en el oeste de Austria, y filiales en varios países, Doppelmayr es líder mundial en la construcción de teleféricos y lleva años desarrollando grandes proyectos en México.

En el ejercicio 2024/2025, la compañía registró un aumento del 13 % interanual en su facturación, hasta 1.197 millones de euros (unos 1.395 millones de dólares), y amplió su plantilla en un 7,5 %, hasta 3.781 empleados. EFE

