La australiana Jetstar cancela casi 100 vuelos por la actualización urgente de software

2 minutos

Sídney (Australia), 29 nov (EFE).- La aerolínea australiana Jetstar canceló este sábado 90 vuelos domésticos y algunas conexiones internacionales tras recibir una orden global del fabricante aeronáutico europeo Airbus para aplicar de inmediato una actualización de software.

El jefe de operaciones de vuelo de Jetstar, Tyrone Simes, explicó a medios locales en el aeropuerto de Melbourne (sur) que 34 de los 85 aviones Airbus de la compañía debieron permanecer en tierra hoy para revertir una actualización previa que provocó un fallo en el sistema.

Los trabajos, que pueden completarse en Australia, requieren entre dos y tres horas por aeronave.

Airbus emitió el viernes una directiva para un «cambio inmediato» de software que afecta a un número significativo de aviones de la familia A320, utilizados también por Virgin Australia, Qantas y Air New Zealand, así como un gran número de compañías internacionales.

La australiana se suma a las firmas de aviación que se han visto afectadas a nivel global por los hallazgos del fabricante de aviones Airbus, que en horas previas informó que la fuerte radiación solar podría corromper datos necesarios para las funciones de control de vuelo en sus aviones la serie A320 (que incluye los modelos A319, A320 y A321), y pidió a los operadores que adoptaran medidas.

El defecto se descubrió después de que un avión operado por una aerolínea estadounidense experimentara una pérdida repentina de altitud a finales de octubre, incidente que dejó varios heridos.

Jetstar informó de cancelaciones en aeropuertos de Melbourne, Sídney y Perth, incluida la suspensión de vuelos internacionales a destinos como Port Vila, Singapur y Bali.

La compañía aseguró que su «prioridad número uno es la seguridad» y que trabaja para reubicar a los pasajeros afectados.

Qantas confirmó que ninguno de sus A320 necesitaba la actualización, mientras que Virgin Australia indicó que su flota de Boeing 737 podía cubrir los escasos servicios previstos con A320.

Air New Zealand, por su parte, canceló 12 vuelos y anticipó más alteraciones, aunque mantiene operativas las rutas entre Nueva Zelanda y Australia. EFE

emg/rrt