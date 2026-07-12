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La autoridad electoral rusa aprueba las listas de los 11 partidos de cara a los comicios

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Moscú, 12 jul (EFE).- La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia aprobó este domingo las listas del partido Verde, la última formación política pendiente de este trámite, con lo cual los once partidos que presentaron sus candidaturas a las elecciones legislativas de septiembre, incluyendo al opositor Yábloko, fueron admitidos.

Anteriormente la CEC aprobó las listas de los cinco partidos parlamentarios -Rusia Unida, el Partido Comunista de Rusia, el Partido Liberal Democrático de Rusia, Gente Nueva y Rusia Justa-, además de Yábloko, el Partido de los Jubilados, Comunistas de Rusia, Patria y el Partido Democracia Directa.

Las formaciones políticas debían entregar los documentos hasta las 18:00 hora de Moscú (15:00 GMT) de este domingo.

Debido al hartazgo con la guerra, la contracción económica, el bloqueo de internet y, más recientemente, la crisis con el déficit de combustible, la intención de voto del partido del Kremlin, Rusia Unida, se encuentra bajo mínimos históricos, según los sondeos.

Las elecciones legislativas de septiembre serán las primeras que se celebran en este país desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.EFE

mos/mgr

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