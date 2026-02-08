La Autoridad Palestina alerta de que la medida de Israel acelera la anexión de Cisjordania

Jerusalén, 8 feb (EFE).- La Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en partes de Cisjordania, denunció que Israel busca acelerar su anexión, después de que el Gobierno israelí aprobara este domingo una batería de medidas, entre ellas dejar sin efecto la ley que hasta ahora impedía a las personas no árabes comprar tierras allí.

«La Presidencia palestina denuncia enérgicamente las peligrosas decisiones aprobadas por el gabinete israelí, destinadas a intensificar los intentos de anexión de la Cisjordania ocupada, considerándolas una continuación de la guerra integral que libra el gobierno israelí contra los palestinos», señala el comunicado difundido en su cuenta de X.

La ANP, encabezada por el presidente palestino Mahmud Abás, alertó de que esta decisión es un «intento manifiesto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina».

Además señaló que también supone una «violación de todos los acuerdos firmados entre la Organización para la Liberación de Palestina e Israel, así como del derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional, y constituyen una flagrante violación de los Acuerdos de Oslo y el Acuerdo de Hebrón».

Este domingo el Gobierno israelí aprobó una serie de medidas que busca ampliar las competencias israelíes en las zonas de Cisjordania bajo administración de la Autoridad Palestina, incluso en el campo civil, lo que choca con los Acuerdos de Oslo.

Entre ellas la que deja sin efecto una ley jordana que impide a las personas no árabes comprar tierras en Cisjordania, una norma que tradicionalmente ha obstaculizado que los colonos israelíes adquirieran inmuebles en este territorio palestino ocupado por Israel.

Sin embargo, la presidencia de la ANP advirtió que «el pueblo palestino y sus dirigentes legítimos, representados por la Organización para la Liberación de Palestina, continuarán su lucha en defensa de su tierra y derechos, y no permitirán que estos planes (de Israel) se lleven a cabo».

«El Estado de Palestina se encarnará como un Estado libre, independiente y plenamente soberano en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, la capital eterna del Estado de Palestina», concluye el comunicado. EFE

