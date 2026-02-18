La avalancha de California, una de las más mortíferas de las últimas décadas en EE.UU.

Redacción Medioambiente, 18 feb (EFE).- La muerte de al menos ocho esquiadores tras ser arrastrados por una avalancha en el norte de California constituye una de las tragedias por aludes más mortíferas de Estados Unidos en las últimas décadas.

Durante los últimos 45 años, estas fueron las avalanchas de nieve y hielo más importantes ocurridas en EE.UU.:

– 21 de junio de 1981.- Mueren once personas que practicaban escalada tras un deslizamiento de hielo y nieve en el área del Monte Rainier, en el estado de Washington. Se considera el accidente por avalancha más mortífero en Estados Unidos.

– 31 de marzo de 1982.- Siete personas murieron como consecuencia de un gran alud, tras cuatro días de tormenta, en la estación de esquí de Alpine Meadows, en California, al sepultar la avalancha el albergue y las zonas de estacionamiento del centro.

– 12-13 de mayo de 1986.- Una avalancha en Mount Hood (Oregón) provocó la muerte de nueve personas, de las que siete eran estudiantes y dos eran profesores de la Oregon Episcopal School. La tragedia ocurrió al quedar atrapados en una tormenta y ser sepultados por la nieve.

– 19 febrero de 2012.- Un grupo de tres esquiadores perdió la vida al ser arrastrado por una avalancha en el área de Tunnel Creek en Stevens Pass, Washington.

– 18 de enero de 2019.- Una avalancha de nieve en el complejo de Taos Ski Valley, en el estado de Nuevo México, hirió de gravedad a dos personas. Ambos fueron rescatados, pero fallecieron posteriormente debido a sus heridas.

– 10 de enero de 2024.- Un alud en la estación de esquí de Palisades Tahoe, en California, causó la muerte de un hombre y dejó a otra persona herida. El deslizamiento ocurrió poco después de la apertura de las pistas de esquí.

– 4 de marzo de 2025. Tres esquiadores perdieron la vida bajo una enorme avalancha mientras practicaban esquí fuera de pista en las montañas Chugach, cerca de Girdwood, en Alaska.

– 17 de febrero de 2026. Ocho esquiadores son hallados sin vida y uno más se encuentra desaparecido como consecuencia de una avalancha en Castle Peak, en Sierra Nevada, al norte de California.EFE

