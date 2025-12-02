La ayuda que EE.UU. anunció para Cuba tras el huracán Melissa aún no ha llegado a la isla

La Habana, 2 dic (EFE)- Cuba aún no ha recibido la ayuda de 3 millones de dólares que el Gobierno de Estados Unidos anunció que entregaría a través de la organización de la Iglesia católica Cáritas para ayudar a los damnificados del huracán Melissa.

Según explicó a EFE la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal, la ayuda estadounidense «está aún en proceso» más de un mes después de que Melissa cruzara el este de la isla como un huracán categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

«No se ha recibido aún la ayuda (estadounidense), está aún en proceso. Se recibirá en bienes materiales, para las diócesis afectadas, y será entregada por las Cáritas Diocesanas», indicó.

EFE contactó a la embajada de EE.UU. en La Habana, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

«Estados Unidos está coordinando con la Iglesia católica la distribución de 3 millones de dólares en asistencia humanitaria directamente a aquellos más afectados en el oriente de Cuba por la devastación del huracán Melissa», escribió hace un mes en redes sociales el Departamento de Estado de EE.UU.

Necesidades

Nodal señaló a EFE que actualmente «se necesita de todo» en las regiones afectadas: de agua potable a alimentos no perecederos, pasando por productos de higiene y aseo, así como medicinas, especialmente «debido a la epidemia de arbovirosis», de chikunguña y dengue.

Resaltó también la necesidad de «techos» para las viviendas afectadas por el huracán y de «recursos que permitan el aprovechamiento de la tierra para el cultivo de alimentos de ciclos cortos que ayuden a garantizar la alimentación del pueblo en estas circunstancias».

Según Nodal, Caritas ha estado muy activa en el oriente cubano desde el paso de Melissa, tratando de ayudar a los cientos de miles de damnificados por el huracán.

La organización católica ha colaborado en la entrega de alimentos recolectados por la arquidiócesis de Miami, que ha fletado tres aviones con donaciones hasta la fecha y prevé enviar otro más a Santiago de Cuba.

También ha colaborado en el reparto de alimentos y otras donaciones con World Central Kitchen (WCK), la ONG del chef español José Andrés; los Servicios Católicos de Ayuda (CRS); y la embajada de Polonia en Cuba.

WCK ha repartido 7.000 kits de alimentos a familias y útiles de cocina -como un millar de ollas multipropósito o reina-, y los CRS entregaron 1.625 carpas para familias con daños en el oriente de Cuba.

Desde el paso del huracán agencias multilaterales, ONG como la Cruz Roja y países como China, Venezuela, España, Colombia, Corea del Sur y México han enviado alimentos y ayuda humanitaria a Cuba.

Melissa dejó cuantiosos daños materiales -pero no víctimas mortales, según el Gobierno cubano- con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y precipitaciones que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos del país.

Según datos oficiales, resultaron dañadas más de 90.000 viviendas, además de 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

Naciones Unidas presentó un plan de acción de 74,2 millones de dólares para atender a una población de en torno a un millón de personas, algo más del 10 % de la población del país. EFE

