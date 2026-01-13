La banda de k-pop BTS regresa a escenarios con una gira que incluye España y Latinoamérica

2 minutos

Redacción Internacional, 13 ene (EFE).- La banda de ‘k-pop’ BTS anunció este martes su esperado regreso a los escenarios con una gira mundial que les llevará a 34 ciudades, incluidas Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paolo.

La gira arrancará el 9 de abril -20 días después de publicar su próximo disco- en la ciudad surcoreana de Goyang para dirigirse a Japón y de ahí a Norteamérica, donde la banda tocará en estadios de Ciudad de México (el 7, 9 y 10 de mayo), Los Ángeles o Chicago, entre otras ciudades.

En Europa, los surcoreanos también actuarán en París, Londres y en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 26 y 27 de junio; y en América Latina tendrán conciertos en Bogotá (2 y 3 de octubre), Lima (9 y 10 de octubre), Santiago de Chile (16 y 17 de octubre), Buenos Aires (23 y 24 de octubre) y Sao Paolo (29, 30 y 31 de octubre), en recintos aún por confirmar.

Se trata de la primera gran gira, que incluirá 79 ‘shows’, de la formación desde su exitoso tour de 2021-2022 ‘Permission to Dance on Stage’ que contó con 12 actuaciones.

Y la hacen después de anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum, el primer disco conjunto del septeto desde ‘Proof’ (2022), que verá la luz el 20 de marzo.

El álbum, cuya fecha de lanzamiento fue revelada por la agencia BigHit Music en un comunicado sin anunciar más detalles, es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.

En medio de una gran expectación por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música, el director ejecutivo de Hybe (la empresa matriz de BigHit Music), Lee Jae-sang, afirmó a principios del año pasado que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar.

El último miembro de la banda surcoreana en completar el servicio militar obligatorio, que había producido la suspensión de sus actividades, fue Suga el pasado junio.

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como ‘Dynamite’ o ‘Butter’ y ha llevado el ‘k-pop’ a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas. EFE

ime/rf